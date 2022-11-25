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НовостиОбщество25 ноября 2022 5:39

На юг Тюменской области переехали 512 семей из ЯНАО

Они сделали это благодаря программе «Сотрудничество»
Иван Литвинов
Пенсионеры Ямала переезжают в Тюмень.

Пенсионеры Ямала переезжают в Тюмень.

Фото: Андрей Новиков

Жители Ямала, которые успели отработать не менее 15 лет на Крайнем севере и нуждаются в улучшении жилищных условий, могут переехать на юг Тюменской области в рамках программы сотрудничество. Списки таких граждан формируют власти округа.

Приезжая в Тюмень, участник программы получает сертификат, с которым обращается к застройщику. После выбора квартиры средства сертификата перечисляются строительной компании.

В 2022 году на данные мероприятия предусмотрено 3 млрд. рублей.

В рамках этой программы уже переехали 512 семей. До конца года это сделает ещё 141 семья.

За последние 5 лет социальные выплаты предоставлены 3 352 семьям из ЯНАО. Семьи из ХМАО получают жильё у себя в округе.

Северные соседи в качестве нового места жительства чаще всего выбирают Тюмень. Около сотни семей купили квартиры в Тюменском районе. Единицы переезжают в Тобольск и Заводоуковск.

Ранее «Комсомольская правда — Тюмень» писала о старте нацпрограммы «Сотрудничество».