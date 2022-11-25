На юг Тюменской области переехали 512 семей из ЯНАО

Пенсионеры Ямала переезжают в Тюмень.
Фото: Андрей Новиков
Жители Ямала, которые успели отработать не менее 15 лет на Крайнем севере и нуждаются в улучшении жилищных условий, могут переехать на юг Тюменской области в рамках программы сотрудничество. Списки таких граждан формируют власти округа.
Приезжая в Тюмень, участник программы получает сертификат, с которым обращается к застройщику. После выбора квартиры средства сертификата перечисляются строительной компании.
В 2022 году на данные мероприятия предусмотрено 3 млрд. рублей.
В рамках этой программы уже переехали 512 семей. До конца года это сделает ещё 141 семья.
За последние 5 лет социальные выплаты предоставлены 3 352 семьям из ЯНАО. Семьи из ХМАО получают жильё у себя в округе.
Северные соседи в качестве нового места жительства чаще всего выбирают Тюмень. Около сотни семей купили квартиры в Тюменском районе. Единицы переезжают в Тобольск и Заводоуковск.
Ранее «Комсомольская правда — Тюмень» писала о старте нацпрограммы «Сотрудничество».