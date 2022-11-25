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НовостиПроисшествия25 ноября 2022 4:53

В Тюмени загорелся киоск с шаурмой

Никто не пострадал
Иван Литвинов
В Тюмени загорелся торговый павильон.

В Тюмени загорелся торговый павильон.

Фото: Андрей Новиков

Сильные клубы дыма ранним утром заметили тюменцы на улице Широтной. Оказалось, что в 8.39 заполыхал торговый павильон рядом с ТЦ «Широтный».

В пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области сообщили, что на место выехала пожарно-спасательная бригада.

Пожар произошел в отдельно стоящем торговом павильоне по адресу: Тюмень, ул. Широтная, 80/4. На место вызова выехали 16 сотрудников пожарно-спасательных подразделений, 5 единиц техники.

Никто не пострадал во время пожара на улице Широтной. Фото из сообщества Вконтакте "ЧС Тюмень".

Никто не пострадал во время пожара на улице Широтной. Фото из сообщества Вконтакте "ЧС Тюмень".

По состоянию на 10.00 пожар ликвидирован.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала о пожаре в тюменской Зареке, где погиб человек.