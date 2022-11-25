В Тюмени загорелся киоск с шаурмой

В Тюмени загорелся торговый павильон. Фото: Андрей Новиков

Сильные клубы дыма ранним утром заметили тюменцы на улице Широтной. Оказалось, что в 8.39 заполыхал торговый павильон рядом с ТЦ «Широтный».

В пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области сообщили, что на место выехала пожарно-спасательная бригада.

Пожар произошел в отдельно стоящем торговом павильоне по адресу: Тюмень, ул. Широтная, 80/4. На место вызова выехали 16 сотрудников пожарно-спасательных подразделений, 5 единиц техники.

Никто не пострадал во время пожара на улице Широтной. Фото из сообщества Вконтакте "ЧС Тюмень".

По состоянию на 10.00 пожар ликвидирован.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала о пожаре в тюменской Зареке, где погиб человек.