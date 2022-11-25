Первым прямым рейсом Тюмень – Дубай 25 ноября улетели 126 человек

Стартовали перелеты Тюмень - Дубай.
Фото: Андрей Новиков
Утром в пятницу, 25 ноября, из аэропорта Рощино улетел первый в этом году прямой рейс в Дубай. Перевозки осуществляет авиакомпания «Ютэйр»
В пресс-службе аэропорта Рощино сообщили, что первым рейсом улетели 126 пассажиров.
Напомним, полеты будут выполняться еженедельно по пятницам.
Вылет из Тюмени в 5.00 (время местное).
Прибытие в аэропорт Дубай в 9.05 (время местное).
Самые дешевые авиабилеты обойдутся желающим отдохнуть в ОАЭ в сумму от 15 647 рублей. Тем, кто хочет улететь в классе «евробизнес», придется выложить более 62 тысяч рублей.
Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала о возобновлении прямых перелетов из Тюмени в Таиланд.