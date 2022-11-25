В Тюмени 25 ноября 2022 года похолодает до -18°C

В Тюменской области мороз и переменная облачность Фото: Андрей Новиков

В Тюмени 25 ноября 2022 года ожидается переменная облачность, без существенных осадков, местами изморозь, ветер восточный, северо-восточный 3-8 м/с, температура ночью -18-23, при прояснении -25-30, днем -15-20, местами до -25. В Увате -21-23 градуса, в голышманово -15-17 градусов.

По данным «Обь-Иртышского УГМС» на юге Тюменской области и в Тюмени в период с 23 по 27 ноября 2022 г местами ожидается аномально холодная погода. Средняя суточная температура воздуха на 10 и более градусов ниже климатической нормы.

По народному календарю 25 ноября (12 ноября по старому стилю) Иван Милостивый. Иоанн был сыном губернатора острова Кипр. Потеряв жену и детей, мужчина начал вести аскетический образ жизни, заботиться о бедных. Хотя не был ни монахом, ни клириком, народ избрал Иоанна на патриарший престол.

Название праздника связано с тем, что церковь в этот день отмечает праздник день святого Иоанна Милостивого. В этот день было принято делать добрые дела.

На Руси в день Ивана (Иоанна) Милостивого обращали внимание на приметы: если выпадал снег или шел дождь, то можно было рассчитывать на продолжительные оттепели — до самого Введения. «Если на Ивана снега, то зима до Введенья с места не сдвинется»; «Если на Ивана дождь, то до Введенья будет тож», — говорили люди.

В этот день нельзя отказывать в милостыне. Помогите тем, кому сейчас тяжело и нужна помощь. Помогите человеку или людям, которые попали в сложную жизненную ситуацию, и тогда вы получите помощь и для себя.

Девушками стоит помнить, что в праздник Иоанна мужчины становятся особенно добрыми и щедрыми. Если правильно попросить своего избранника, то он согласится на любой каприз или прихоть.