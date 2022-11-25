Тюменец стал чемпионом России по интеллектуальным играм

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В конце сентября в Казани прошел XXI чемпионат России по интеллектуальным играм среди студентов. На турнир съехались лучшие команды со всей страны, в том числе сборная с необычным названием «Белые, годовалые, уже несутся».

В составе этой дружины выступал уроженец нашего города Никита Пивторак, который после окончания гимназии №1 поступил в Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет. Команда тюменского интеллектуала оказалась на общенациональном состязании одной из лучших.

Сразу в двух категориях — «Основная дисциплина» и «Командная игра на скорость без фальстартов» — ребята победили, а еще в одной — «Эрудит-квартет» — стали бронзовыми призерами. В пятницу, 25 ноября, Никита Пивторак отмечает свой 23-й день рождения. Остается пожелать ему дальнейших успехов и свершений.