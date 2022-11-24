В Тобольске произошло еще одно ДТП с участием автобуса

Столкнулись пассажирский автобус и легковой автомобиль Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

Вечером 23 ноября на Комсомольском проспекте в Тобольске столкнулись пассажирский автобус и легковушка.

Авария произошла в 17.00 возле дома № 19 в 9-м микрорайоне. По предварительным данным, 64-летний водитель пассажирского ПАЗа при перестроении не уступил дорогу «Санг-Йонгу», в результате чего они столкнулись.

К счастью, никто не пострадал.

В аварии никто ен пострадал Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала о смертельной аварии в Тобольске. 15 ноября на улице Семена Ремезова легковая «Вольво» протаранила пассажирский автобус. В результате погиб водитель автомобиля, пострадали три пассажира автобуса.