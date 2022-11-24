В Тюмени пропала 13-летняя девочка в черной куртке

В Тюмени пропала девочка-подросток. Фото из аккаунта Вконтакте.

В Тюмени пропала 13-летняя Милена Межавикина. 23 ноября она вышла из дома и не вернулась.

Приметы: рост 165 см, среднее телосложение, волосы русые, глаза серые, короткая стрижка.

Девочка была одета в чёрную куртку, чёрную шапку, чёрные брюки, чёрные угги.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о Милене Сергеевне, просим позвонить по телефонам: 02/102 – полиция, 8 (3452) 29-11-00 – дежурная часть ОП № 3 г. Тюмени, 8-932-32-39-911 – волонтеры ПО «Белая Сова – Тюмень». Или написать на почту: poisksova@gmail.com.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала о 17-летней девушке, которую разыскивают с начала ноября 2022 года.