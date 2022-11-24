Раненный в зоне СВО тюменец получил звание Героя России, сообщил Александр Моор

65 тюменцев получили боевые награды Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Выступающий перед депутатами Тюменской областной думы Александр Моор рассказал о земляках, отмеченных боевыми наградами. По словам губернатора Тюменской области, после окончания набора военнослужащих в рамках объявленной частичной мобилизации, люди продолжают идти в военкоматы, чтобы отправиться добровольцами в зону СВО.

С самого начала специальной военной операции в ней принимают участие наши земляки из ишимского инженерно-саперного полка, бойцы СОБРа и ОМОНа Росгвардии. Летом в зону СВО ушли именные подразделения «Тобол», «Сибирь», «Тайга» и множество добровольцев, заключивших контракты на прохождение службы.

За проявленное мужество звания Героя России удостоился уроженец села Вагай, командир инженерно-саперного полка полковник Рустам Галиевич Сайфуллин. Сейчас он лечится после тяжелого ранения.

На сегодня известно о еще 64 наших земляках, награжденных боевыми орденами и медалями.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала о том, как губернатор Тюменской области пожелал победы мобилизованным тюменцам во время отправки их в зону СВО.