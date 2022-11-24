В Тюмени откроют 4 новых детских сада Фото: Пресс-служба Главного управления строительства Тюменской области

До конца 2022 года в Тюмени будут запущены в эксплуатацию 4 новых детских сада. Об этом рассказал Александр Моор в ходе ежегодного послания депутатам Тюменской областной думы.

Два из них уже открыты – в селе Евсино Голышмановского городского округа и в микрорайоне Антипино. До конца года будут открыты ещё 2 детских сада в микрорайоне Ямальский-2 и в районе жилищного комплекса «Ново-Патрушево». Эти детские сады примут 1200 детей, в том числе 400 малышей в возрасте до 3 лет.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала о том, что в микрорайоне Ямальский-2 готов к запуску крупнейший детский сад в регионе, который рассчитан на 500 мест.