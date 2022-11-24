В Тюмени человек погиб в сгоревшем частном доме

В Тюмени человек погиб из-за пожара в частном доме Фото: Андрей Новиков

Вечером 23 ноября в Заречном микрорайоне Тюмени на улице Бийской сгорел частный дом. Пожарные обнаружили на месте трагедии тело человека. Обстоятельства пожара устанавливаются.

Еще один пожар произошёл в то же самое время в доме № 67 на улице Волгоградской. Жильцов дома эвакуировали, одному из мужчин понадобилась помощь спасателей.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала о пожаре, в котором были уничтожены два автомобиля.