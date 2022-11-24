В Тюмени Александр Моор выступает с посланием к депутатам областной думы

В Тюмени Александр Моор выступает с ежегодным посланием
Фото: Личная страница губернатора Тюменской области Александра Моора в соцсети
Губернатор Тюменской области выступает в областной думе с ежегодным посланием.
Трансляцию можно посмотреть:
на портале органов государственной власти Тюменской области
на портале Тюменской областной думы,
в профильных страницах губернатора в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники» и телеграм-канале,
на телеканале «Тюменское время» (21-я кнопка на ТВ-пульте) и в его социальных сетях,
на телеканале «ТVОЯ Тюмень» (22-я кнопка на ТВ-пульте) и в его социальных сетях.