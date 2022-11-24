В Тюмени на набережной Туры заливают катки

В Тюмени готовятся к Новому году Фото: Тюмень - наш дом

В Тюмени приступили к заливке катков. Их общая площадь на набережной Туры в районе мультицентра «Контора пароходства» а также у моста Влюбленных составит 4 400 кв. метров. Специалисты МБУ «Тюменьгормост» подготавливают основание: укатывают снег для получения плотной базы толщиной не менее 5 см, и уже после этого, согласно технологии, будут заливать лед.

Площадку для катка вблизи моста Влюбленных специалисты делают из чистого и качественного снега, собранного на территории набережной. А вот для создания ледяного пространства у «Конторы пароходства» пришлось задействовать снежную пушку, так как выпавших осадков оказалось недостаточно. В администрации Тюмени сообщили, что процесс ведется днем и ночью.

Как областной центр готовился к Новому году в прошлом декабре «Комсомольская правда — Тюмень» рассказывала ранее.