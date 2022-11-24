В Тюмени 24 ноября 2022 года будет облачно, минус 13 градусов

В Тюмени объявлено штормовое предупреждение Фото: Андрей Новиков

В четверг, 24 ноября 2022 года, в Тюменской области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, в отдельных районах изморозь, ветер юго-восточный, 3 – 8 м/с, днем местами порывы до 13 м/с, температура ночью минус 19 – 24 градуса, при прояснении – минус 25 – 30, днем – минус 11 – 16 градусов, местами до минус 21. В Тобольске днём будет минус 15 – 17 градусов, в Ялуторовске – минус 8 – 10, в Увате – 18 – 20 градусов.

По данным Тюменского ЦГМС – филиал ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС», на юге Тюменской области и в Тюмени в период с 23 по 27 ноября 2022 года местами ожидается аномально холодная погода. Средняя суточная температура воздуха будет на 10 и более градусов ниже климатической нормы.

По народному календарю 24 ноября (11 ноября по старому стилю) – день Феодора Студита, он же Фёдор Мороз. По народным поверьям в этот день приходит на Русь настоящая зима.

В некоторых деревнях России в конце XIX века было принято есть в этот день горячие («с огня») щи. Считалось, что чем больше таких щей съешь, тем теплее зима будет. Говорили: «На печке, да около огненных щей и в Студитов день не застудишься!»

Также по Федору судили о будущем урожае ягод и грибов. Если на небе было много звезд – к лету можно было запасать корзины и туеса. Чтобы примета сбылась, в этот день обязательно заваривали чай с сушеными ягодами – малиной, земляникой, черникой.

Если день Фёдора-студита бывает тёпел, то зима будет тепла, если же холоден, то вся зима холодна.

Фёдор Студит землю студит.