Тюмень опустилась в рейтинге самых комфортабельных городов России

Тюмень в списке лучших городов для жизни
Фото: Андрей Новиков
Список лучших по качеству жизни городов России составили в финансовом университете при Правительстве России.
При формировании рейтинга учитывали данные мониторинга настроений горожан. Основные параметры, по которым рассчитывали качество жизни: материальное благополучие, качество медобслуживания, доступность недвижимости, экология, качество среднего и высшего образования, работа ЖКХ, благоустройство и дороги.
По итогам 2022 года лучшими городами России по качеству жизни стали Москва, Сочи, Грозный, Санкт-Петербург, Нижневартовск, Калининград, Тюмень, Владикавказ, Мурманск, Череповец.
Безусловным лидером в этом рейтинге стала Москва. На втором месте – Сочи, затем Грозный.
В список комфортных городов попали также Санкт-Петербург, Нижневартовск, Калининград, Тюмень, Владикавказ, Мурманск и Череповец.
Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала о том, что Тюмень занимала первое место в этом рейтинге. Теперь «лучший город земли» лишь на седьмом месте.