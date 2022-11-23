Тюмень опустилась в рейтинге самых комфортабельных городов России

Тюмень в списке лучших городов для жизни Фото: Андрей Новиков

Список лучших по качеству жизни городов России составили в финансовом университете при Правительстве России.

При формировании рейтинга учитывали данные мониторинга настроений горожан. Основные параметры, по которым рассчитывали качество жизни: материальное благополучие, качество медобслуживания, доступность недвижимости, экология, качество среднего и высшего образования, работа ЖКХ, благоустройство и дороги.

По итогам 2022 года лучшими городами России по качеству жизни стали Москва, Сочи, Грозный, Санкт-Петербург, Нижневартовск, Калининград, Тюмень, Владикавказ, Мурманск, Череповец.

Безусловным лидером в этом рейтинге стала Москва. На втором месте – Сочи, затем Грозный.

В список комфортных городов попали также Санкт-Петербург, Нижневартовск, Калининград, Тюмень, Владикавказ, Мурманск и Череповец.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала о том, что Тюмень занимала первое место в этом рейтинге. Теперь «лучший город земли» лишь на седьмом месте.