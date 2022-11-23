В Тюменской области мужчина избил сожительницу, пока её голый любовник прятался в бане

Тюменец избил неверную жену и отпраивлся в колонию

В Голышмановском районе суд приговорил к 1 году и 6 месяцам колонии Сергея К. за нанесение побоев сожительнице, которую он избил, уличив в неверности.

Вечером 2 июля 2022 года Сергей К., не найдя дома возлюбленную, с которой прожил 10 лет, отправился на её поиски. Взяв такси, мужчина направился к своей сестре: туда его сожительница собиралась сходить в гости.

Дома у сестры события разворачивались по сценарию классического анекдота. Сергей К. приехал как раз в тот момент, когда его сожительница голая лежала в постели с другим мужчиной. Увидев разъяренного мужа подруги, любовник убежал в баню, обернув вокруг тела одеяло.

Некоторое время Сергей кулаками учил женщину верности, а потом отвез домой, где они легли спать как ни в чем не бывало. Под утро женщине все-таки понадобился врач. В больнице у нее обнаружили переломы стенок пазух верхней челюсти, решетчатой кости, сотрясение головного мозга и ушибленные раны носа и мягких тканей.

По факту причинения тяжкого вреда здоровью было возбуждено уголовное дело. Несмотря на то, что женщина простила гражданского мужа и просила не привлекать его к уголовной ответственности, Голышмановский районный суд назначил Сергею К. 1 год 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала о том, как ревнивый тюменец сломал нос сожительнице, увидев её переписку с подругой.