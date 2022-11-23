Из бюджета Тюменской области выделили 650 миллионов рублей на выплаты мобилизованным

На выплаты мобилизованным тюменцам выделили 650 млн рублей Фото: Личная страница губернатора Тюменской области Александра Моора в соцсети

На единовременные выплаты тюменцам, которых призвали в зону СВО в рамках частичной мобилизации, из бюджета области выделили 650 миллионов рублей. Об этом на заседании совета глав законодательных органов власти субъектов РФ Уральского федерального округа рассказал председатель Тюменской областной думы Фуат Сайфитдинов.

По 100 тысяч рублей получают граждане, заключившие контракт для прохождения военной службы или призванные по мобилизации. Тюменцы, получившие ранение в зоне СВО, получат единовременную выплату в размере 1 миллиона рублей. Семьям погибших выплачивают 3 миллиона рублей, 65 тысяч рублей выделяют на погребение.

Кроме того, в Тюменской области предусмотрены ежемесячные пособия в размере 5 тысяч рублей родителям, вдовам, детям погибших, а также инвалидам вследствие военной травмы, полученной при участии в проведении специальной военной операции.

– Дети военнослужащих, обучающиеся в школах, учреждениях среднего профессионального и высшего образования, обеспечиваются бесплатным горячим питанием; учащиеся 1 – 6 классов – бесплатными группами продленного дня. Для малышей гарантировано внеочередное устройство в детские сады без оплаты за присмотр и уход, для школьников – бесплатные занятия в учреждениях дополнительного образования, – рассказал Фуат Сайфитдинов.

Кроме того, депутаты облдумы приняли закон, освобождающий ветеранов боевых действий от уплаты транспортного налога в отношении одного легкового автомобиля с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала о том, что Александр Моор подписал постановление об освобождении мобилизованных и членов их семей от пеней по коммунальным штрафам.