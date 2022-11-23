Владимир Якушев провел рабочую встречу с главой Минприроды Козловым

Владимир Якушев и Александр Козлов обсудили "Чистый воздух". Фото: страница полпреда президента в УрФО

Полномочный представитель президента Владимир Якушев провел в аэропорту Кольцово рабочую встречу с министром природных ресурсов и экологии России Александром Козловым

Они обсудили реализацию федерального проекта «Чистый воздух» на территории Уральского федерального округа. Глава Минприроды прибыл в Свердловскую область с рабочей поездкой и прямо из аэропорта вместе с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым отправился в Нижний Тагил, где сегодня запустят в работу новое экологическое оборудование на коксохимическом производстве «ЕВРАЗ НТМК».

– Для промышленно-развитых регионов Уральского федерального округа снижение экологического вреда имеет особое значение. Участие наших городов в федеральном проекте «Чистый воздух» позволило значительно снизить объём вредных выбросов в атмосферу. И эта работа продолжается, – подчеркнул Владимир Якушев, поблагодарив министра за особое внимание к уральским регионам в деле улучшения экологической обстановки.

– Нижний Тагил – один из 12 городов, где реализуется федеральный проект «Чистый воздух». Основные источники выбросов в Нижнем Тагиле – это промышленные объекты, автотранспорт и частный сектор. Наша цель – уже через три года снизить совокупный объём загрязняющих выбросов на 30,4 тысячи тонн в год. Для этого мы переводим частные дома на газовое отопление, реконструируем котельные, заменяем общественные автобусы на экологически чистые трамваи. Но, безусловно, основной вклад в снижение выбросов вносят промышленные предприятия, – отметил Александр Козлов.

Федеральный проект «Чистый воздух» реализуется с 2017 года в трёх уральских городах: Нижнем Тагиле (Свердловская область), Челябинске и Магнитогорске (Челябинская область).

Проект направлен на снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. К 2026 году совокупный объём выбросов загрязняющих веществ в этих городах должен снизиться по отношению к уровню 2017 года: в Нижнем Тагиле – на 20,9 процента; в Магнитогорске – на 25,2 процента; в Челябинске – на 45,5 процента.

В городах-участниках федерального проекта в соответствии с Федеральным законом 195-ФЗ для промышленных предприятий, объектов коммунальной, транспортной и социальной инфраструктуры, других объектов, негативно влияющих на атмосферу, установлены квоты на выбросы загрязняющих веществ. За время реализации проекта уровень загрязнения атмосферы в уральских городах заметно снизился: в Нижнем Тагиле – на 7,5 процента (на 9,68 тыс. тонн); в Магнитогорске – на 4,6 процента (на 11,2 тыс. тонн); в Челябинске – на 17,4 процента (на 22,2 тыс. тонн).

Благодаря федеральному финансированию города-участники проекта «Чистый воздух» модернизируют коммунальную инфраструктуру и обновляют общественный транспорт – закупают экологичные трамваи и автобусы на газу. Активную позицию занимают предприятия: так, в Нижнем Тагиле до 2026 года на экологические мероприятия крупный бизнес направит в общей сложности почти 11 млрд рублей, в Магнитогорске – 70 млрд рублей, в Челябинске – более 20 млрд.

Справка

Распоряжением Правительства России от 7 июля 2022 года № 1852-р в перечень городов-участников эксперимента по квотированию вредных выбросов в атмосферу включён город Курган. Эксперимент начнётся 1 сентября 2023 года. Его цель – к 2030 году вдвое сократить количество опасных загрязняющих выбросов по сравнению с показателями 2020 года.