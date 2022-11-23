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НовостиЭкономика23 ноября 2022 13:43

В Тюменской области мобилизованных и их семьи освободили от начисления пени за коммунальные долги

Постановление подписал губернатор
Иван Литвинов
Мобилизованных освободили от пени за долги по коммуналке

Мобилизованных освободили от пени за долги по коммуналке

Фото: Личная страница губернатора Тюменской области Александра Моора в соцсети

Александр Моор подписал постановление, по которому мобилизованные и члены их семей освобождены от начисления пеней за несвоевременную оплату жилья, коммунальных услуг, взноса на капремонт.

Пени не будут начислять до прекращения действия контракта о прохождении военной службы в связи с призывом по мобилизации в Вооруженные Силы РФ.

Данное постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 7 октября 2022 года.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала о том, что Александр Моор побывал на полигоне, где обучают мобилизованных тюменцев.