Тюменская область – в лидерах по вакцинации против гриппа

Тюменская область лидирует в рейтинге вакцинации регионов от гриппа

Жители Тюменской области активно вакцинируются против гриппа. По данным Роспотребнадзора в рейтинге регионов России по вакцинации лидирует ХМАО (53,7%), затем идет Тюменская область (53,5%), на третьем месте – ЯНАО (52, 9%), чуть ниже расположились Республика Мордовия (51,7%) и Астраханская область (49,7%).

Медленнее всего идёт вакцинация в Смоленской области (31,7%), Республике Карелия (29,9%), Республике Коми (28,9%), Псковской (27,4%) и Мурманской областях (23,7%).

Уровень охвата населения вакцинацией против гриппа в целом по Российской Федерации составляет порядка 41% (40,9%).

Ранее «Комсомольская правда» –Тюмень» рассказывала, где можно привиться от коронавируса.