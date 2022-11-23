В Тюмени сгорел бульдозер, убиравший снег с улиц

Тот самый погрузчик до пожара
Фото: Пресс-служба МКУ «Тюменьгортранс»
В середине дня 23 ноября на перекрестке проездов Солнечного и Заречного загорелся погрузчик. В «Тюменьгортрансе» рассказали, что в результате происшествия никто не пострадал. Водитель успел выбраться из кабины самостоятельно. На место вызвали пожарных.
По данным подрядной организации – ООО «ТОДЭП» ДРСУ–1, на предрейсовом осмотре неисправностей не обнаружили. Водитель также прошел медицинский осмотр. Техническое обслуживание и диагностику погрузчика средства делали в сентябре 2022 года.
Фото паблика "Тюмень ЧП"
Причины возгорания устанавливаются.
Ранее «Комсомольская правда — Тюмень» рассказывала о маршрутке, сгоревшей на улице Первомайской.