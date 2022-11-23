Вахтовикам на Тюменском севере стали доступны связь и интернет 4G

Устойчивая голосовая связь и мобильный интернет в формате 4G теперь доступны вахтовикам в Бованенково Фото: Кира Санникова

Тысячи вахтовиков, трудящихся на нефтегазовых месторождениях Тюменского севера, теперь могут воспользоваться всеми привычными цифровыми сервисами, читать новости, смотреть онлайн-телевидение, а главное - посредством мессенджеров общаться с родственниками, находящимися на расстоянии сотен и тысяч километров.

Устойчивая голосовая связь и мобильный интернет в формате 4G теперь доступны вахтовикам на крупнейшем по запасам газа месторождении на Ямале — Бованенковском. Покрытие обеспечил российский оператор связи «МегаФон»

Помимо Бованенково специалисты «МегаФона» провели масштабную модернизацию сети еще в 16-ти центрах нефте- и газодобычи в районах Крайнего Севера и приравненных к ним территориях.

Теперь качественная связь есть на Русском и Самбургском месторождениях в ЯНАО, Федоровском, Ватьеганском,Самотлорском, Ем-Еговском, Аганском, Кетовском, Приобском, Новомолодежном, Быстринском, Южно-Ягунском, Повховском, Таллинском и Южно-Сургутском месторождениях ХМАО-Югры.

4G-интернет «МегаФона» появился не только на месторождениях, где работают нефтяники и газовики, но и в расположенных поблизости поселках.

Это стало возможным благодаря строительству новых вышек связи и запуску сети LTE в диапазоне 900 МГц.

– За годы работы на северных территориях мы накопили достаточный опыт, и сегодня продолжаем цифровизацию месторождений. Качественная связь необходима для комфортных и безопасных условий труда вахтовиков, а также для внедрения современных технологий на предприятиях, – рассказал руководитель по развитию корпоративного бизнеса МегаФона в ЯНАО Дмитрий Хорошев.

Он подчеркнул, что строительство базовых станций в условиях вечной мерзлоты и заболоченности, сурового климата и сложной логистики требует особого уровня профессионализма.