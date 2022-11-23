Красивая улыбка в подарок на Новый год

Здоровая улыбка - это просто

До Нового года остается чуть больше месяца. И это значит, пришло время придумывать идеи подарков. Проявляя внимание и любовь к своим близким, нужно обязательно позаботиться и о себе, исполнив заветную мечту. Например, сделать первый шаг навстречу идеально ровным зубам и красивой здоровой улыбке. А поможет в исполнении этого желания семейная стоматология «Доктор Альбус», где до конца ноября действует скидка на установку брекет-системы.

Если вы давно задумываетесь об установке брекетов, но по какой-то причине все еще не можете решиться на этот шаг, мы подготовили несколько убедительных аргументов от стоматологов-ортодонтов клиники «Доктор Альбус» в поддержку исправления прикуса в любом возрасте.

Сегодня брекеты все чаще встречаются не только у детей, но и у взрослых. Поэтому, если вы переживаете о том, что с брекетами будете выглядеть не по возрасту, ваши опасения совершенно напрасны. На прием к ортодонту приходят разные пациенты, и благодаря брекет-системам вскоре каждый из них может похвастаться безупречно ровными зубами. Для комплексов нет ни единого повода! Наоборот, зубы в брекетах – это верный признак того, что человек заботится о своей улыбке, внешности, здоровье и о том впечатлении, которое производит на окружающих.

Многие беспокоятся о том, что брекеты доставляют множество неудобств. Но реальных оснований для таких сомнений нет. Современные брекет-системы совершенно не похожи на конструкции, которые носили еще пять лет назад. В наши дни брекет-системы имеют аккуратный вид и высокую эффективность. Их ношение не вызывает дискомфорта и нежелания лишний раз улыбнуться.

Еще один вопрос, актуальный для тех, кто планирует выравнивать зубы при помощи брекет-систем, касается питания во время ношения брекетов. Спешим всех успокоить: продуктов, разрешенных к употреблению в этот период, много, поэтому рацион питания, пусть и со сменой некоторых пищевых привычек, которые только пойдут на пользу здоровья, остается полноценным и разнообразным.

Если вы хотите стать обладателем ровных здоровых зубов, успевайте воспользоваться выгодным предложением от семейной стоматологии «Доктор Альбус». До конца ноября в клинике на Гранитной, 4 действует скидка 11 000 рублей на установку брекет-системы.

«Чаще всего неровные зубы – это не только вопрос красоты и эстетики улыбки, но и здоровья. Поэтому, если вы давно задумываетесь о том, чтобы выровнять зубы с помощью брекетов, сейчас самое время записаться на консультацию к ортодонту. До конца ноября у нас действует выгодная акция, в рамках которой при установке брекет-системы вы получаете скидку в размере 11 000 рублей. При установке брекет-системы вы получаете консультацию ортодонта с полноценной диагностикой в подарок! Обращаем внимание наших пациентов на то, что количество предложений в рамках данной акции ограничено, поэтому советуем поторопиться и сделать шаг навстречу исполнению своего новогоднего желания прямо сейчас», – отметила Ксения Дудыкина, врач – стоматолог-ортодонт семейной стоматологии «Доктор Альбус».

Акция проводится до 30 ноября 2022 года в клинике «Доктор Альбус» по адресу улица Гранитная, 4.

Напоминаем, что перед прохождением любой процедуры необходима предварительная консультация специалиста. Если у вас есть аллергия или непереносимость каких-либо препаратов, обязательно предупредите об этом нашего доктора.