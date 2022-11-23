В Тюменской области воспитателя будут судить мз-за гибели ребенка в детском саду

Ребенок погиб на детской площадке в Тобольске Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Тюменской области

В причинении смерти по неосторожности обвиняют 31-летнюю воспитательницу детского сада в Тобольске. Трагедия произошла 19 сентября 2022 года во время утренней прогулки детей. Двухлетняя девочка забралась в домик-беседку, где её впоследствии нашли без признаков жизни. На теле ребенка не нашли каких-либо телесных повреждений.

Теперь воспитательницу обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). Следствие считает, что женщина не обеспечила ребёнку должного внимания.

В ходе следствия произведен осмотр места происшествия и записей с камер видеонаблюдения, опрошены свидетели. Собрана доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в надзорное ведомство для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующей передачи в суд.

О причинах смерти ребенка в пресс-службе Следственного Комитета не сообщают.

Ранее «Комсомольская правда — Тюмень» писала об этой трагедии.