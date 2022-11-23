Более 1 000 рабочих мест создал застройщик «Страна Девелопмент» в своих ЖК

Фото из архива ГК «Страна Девелолпмент»

Кофейни, продуктовые магазины и аптеки, салоны красоты и образовательные центры стали неотъемлемой частью современных жилых комплексов. Как правило, подбор арендаторов или собственников коммерческих площадей ведется из расчета того, что важно и необходимо в повседневной жизни для жителей дома и района.

За последние пять лет федеральный застройщик «Страна Девелопмент» создал более 1000 новых рабочих мест в рамках коммерческий инфраструктуры и ритейла в своих жилых комплексах в трех городах присутствия, где уже есть сданные дома.

В Тюмени «Страна Девелопмент» уже ввела более 21 тыс. кв. м коммерции в ЖК. ФОТО: Артём Сонсин.

«Страна» построила более 23 тыс. кв. м коммерческих помещений в жилых комплексах Тюмени, Москвы и Санкт-Петербурга. Данный объем обеспечил более 1000 новых рабочих мест — это персонал, работающий в магазинах, салонах, аптеках, кафе, медицинских лабораториях, детских садах и других многочисленных объектах инфраструктуры, открывшихся в новостройках.

92% от всего стрит-ритейла компании построено в Тюмени – это более 21 тыс. кв. м, 437 кв. м (2%) — в первом завершенном проект застройщика в Москве ЖК «Донской Квартал», 1300 кв. м (6%) – в ЖК «Принцип» в Санкт-Петербурге.

Как говорят сами жители микрорайонов, кода в «тапочной» доступности есть все необходимое, это значительно упрощает решение многих бытовых вопросов. При этом все коммерческие помещения имеют отдельные выходы, которые находятся на уличной части. Поэтому жителям такое соседство не доставляет никакого дискомфорта.

У стрит-ритейла отдельные выходы, поэтому жителям такое соседство не доставляет дискомфорта. ФОТО: Артём Сонсин.

Такое количество рабочих мест создается благодаря основной концепции проектов ГК «Страна Девелопмент» — «город в городе». Застройщик продумывает ее таким образом, чтобы каждый житель смог воспользоваться широчайшим спектром услуг, провести досуг, деловую встречу, занять ребенка или отдохнуть сам.

Сейчас в Тюмени застройщик «Страна Девелопмент» предлагает квартиры в четырех современных ЖК. «Сердце Сибири» класса «комфорт плюс», который находится в деловой части города и в этом году уже встретил первых новоселов. «Звёздный» — настоящий мини-город рядом с самым крупным ТРЦ в заречной части города «Тюмень Сити Молл». «Домашний» — цифровой микрорайон в районе Плеханово, который будет состоять из 24 домов. «Колумб», который находится недалеко от одноименного ТРЦ. Кстати, в этом ЖК, от квартир в доме «Куба» ключи можно будет получить уже в этом году.

На сайте застройщика можно не только выбрать нужный ЖК и подходящую квартиру, но и следить за ходом строительства, выбрать дополнительные опции, например, «ремонт», «кухня» и «меблировка». А специалисты кол-центра и офисов продаж помогут выбрать вариант, который подойдет именно вам.