В Тюменской области подозреваемого в педофилии учителя отправили в психбольницу

Педагог в кругу школьников

В Тюменской области 65-летнего мужчину, подозреваемого в педофилии, решением суда оставили в областной психиатрической больнице. Там мужчина уже несколько месяцев находится на принудительном лечении, у него выявили временное психическое расстройство.

По решению суда обвиняемый будет находиться на стационарном лечении до 2 мая 2023 года.

Любопытно, что в материалах дела имеется справка из ГБУЗ ТО «Областная больница № 11» (р.п. Голышманово) о том, что у подсудимого отсутствуют хронические заболевания, препятствующие содержанию в СИЗО. По состоянию здоровья обвиняемый может содержаться в условиях следственного изолятора...

Гражданина обвиняют в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста).

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» рассказывала историю заслуженного учителя, который в Омутинской школе преподавал географию.

Подозревать в педофилии мужчину стали после того, как он с учениками поехал в Тюмень на конкурс, а вместо этого привез их к себе на квартиру, где, по словам мамы одного из учеников, стал открыто приставать.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» рассказывала, что на странице заслуженного педагога в соцсети «Вконтакте» сотни фотографий его учеников, преимущественно мальчиков.