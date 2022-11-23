Тюменца оштрафовали на 41 рубль за то, что он вырубил 14 деревьев в лесу

Тюменец вырубил 14 берёз Фото: Предоставлено "КП"

В конце декабря 2020 года житель Тюменской области вырубил 14 берёз в лесном массиве Велижанского лесничества. Специалисты госохотдепартамента Тюменской области посчитали, что эта вырубка принесла вред окружающей среде в размере 53 439 рублей.

Мужчина не стал возмещать ущерб, в связи с этим межрайонная природоохранная прокуратура обратилась в Нижнетавдинский районный суд. Правда, это привело к неожиданным результатам.

Мужчина в суде пояснил, что спилил деревья на деляне, которая была выделена ему в ноябре 2020 года. При этом договор купли-продажи лесных насаждений был заключен ещё в январе 2020 года. Поэтому тюменец полагал, что он не причинил вреда окружающей среде, срубив берёзы.

Суд решил, что природоохранный прокурор не смог подтвердить степень ущерба. Кроме того, суд пришел к выводу, что площадь территории необратимой трансформации, которой является непосредственно площадь рубки деревьев, составляет в данном случае 0,02 га. Исходя из представленного прокурором метода расчёта ущерба суд посчитал, что ущерб от незаконной вырубки деревьев составляет 41 рубль. Мужчину также обязали уплатить госпошлину в размере 400 рублей.

Решение суда не вступило в законную силу.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала о том, куда нужно обращаться, если вырубают деревья.