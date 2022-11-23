В Тюмени 17-летний водитель сбил на пешеходном переходе школьника

В Тюмени 17-летний юноша сбил школьника на пешеходном переходе Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В Тюмени вечером 22 ноября под колёса «Хёндэ Солярис» попал 12-летний мальчик. Инцидент произошёл около 19 часов в районе дома № 137 на улице Мельникайте. По данным полиции, автомобилем управлял 17-летний подросток, у которого, естественно, не было прав.

Юноша управлял машиной без ведома родителей. Материал направлен в подразделение по делам несовершеннолетних. Там должны будут отреагировать на произошедшее.

В Тюмени участились ДТП с наездом на пешеходов Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В госавтоинспекции Тюменской области отмечают, что в регионе сложная ситуация с обеспечением безопасности пешеходов.

За прошедшие сутки на дорогах области в 7 ДТП 1 пешеход погиб, еще 6 пешеходов, в том числе 3 детей, получили различные травмы.

22 ноября В 11-м часу вечера на улице Максима Горького, 29 автомобиль «Киа Оптима» сбил 13-летнюю девочку. По предварительным данным, ребёнок перебегал проезжую часть вне пешеходного перехода.

Под колеса машины в Тюмени попала девочка Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала о том, что в Тобольске под колеса «Лады Гранты» попала 11-летняя девочка.