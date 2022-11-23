В Тюменской области уборщица обокрала нанявшего её мужчину после пьянки

Тоболячка украла два телефона

В Тобольске 59-летний мужчина решил воспользоваться услугами уборщицы, найденной по объявлению в интернете. На следующий день после клининговой процедуры дама вернулась за забытыми вещами, тогда хозяин квартиры предложил составить ему компанию за столом с алкогольными напитками. Гостья не отказалась, а когда мужчина отвлёкся, положила себе в карман плохо лежавшие на мебели мобильные телефоны и исчезла.

Тоболяк, заметивший пропажу двух телефонов, обратился в полицию. Вскоре выяснилось, что с помощью украденных мобильных телефонов 33-летняя женщина перевела с банковского счёта своего недавнего собутыльника 2 500 рублей на счёт знакомого. Телефоны тоболячка продала на улице за 2 000 рублей.

По данному факту следственным отделом МО МВД России «Тобольский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража, совершенная с банковского счёта».

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

В настоящее время подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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