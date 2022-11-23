В Тюменской области школа выплатит 300 тысяч ученику, сломавшему ногу по дороге в кабинет

Школьнику выплатят компенсацию за перелом ноги Фото: Предоставлено "КП"

Средняя школа села Бердюжье обязана выплатить 300 тысяч рублей в пользу несовершеннолетнего ученика 7 класса, который сломал ногу в помещении учебного заведения. К такому решению пришла прокуратура Бердюжского района.

11 апреля 2022 года мальчик 2008 года рождения, пробегая по коридору школы упал на пол и получил закрытый винтообразный перелом большой берцовой кости на границе средней и нижней трети левой голени со смещением отломков, который повлёк тяжкий вред здоровью.

Мать мальчика обратилась в прокуратуру, заявив, что ребёнок получил травму, находясь в образовательной организации МАОУ «СОШ с. Бердюжье». Школа в силу требований федерального закона № 273-ФЗ обязана была создать безопасные условия обучения и осуществлять надлежащий надзор за учащимися во время их пребывания в школе.

Мальчик получал длительное и болезненное лечение, в том числе оперативное, до сих пор не восстановился после травмы.

Прокуратура пришла к выводу, что образовательной организацией не обеспечены безопасные условия обучения. По итогам проверки директора школы обязали устранить нарушения.

Бердюжский районный суд по представлению прокуратуры вынес решение о том, что школа обязана выплатить в пользу несовершеннолетнего 300 тыс. рублей.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала о том, что в Сладковском районе школу обязали выплатить ученику 50 тысяч рублей за сломанную ключицу.