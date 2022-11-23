В Тюмени Александр Моор выступит перед депутатами областной думы 24 ноября

Губернатор Тюменской области выступит с ежегодным посланием к депутатам областной Думы Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Губернатор Тюменской области выступит с ежегодным посланием перед депутатами областной думы в четверг, 24 ноября.

В ежегодном обращении к парламентариям и жителям региона губернатор проанализирует текущую ситуацию и обозначит приоритетные задачи дальнейшего социально-экономического развития региона.

Прямой эфир трансляции послания можно будет увидеть на телеканалах «ТVОЯ Тюмень» и «Тюменское время», на страницах Александра Моора в соцсетях, на порталах областной думы и органов государственной власти региона.

Начало трансляции в 11.00.

В прошлогоднем послании Александр Моор говорил о коронавирусе, развитии бизнеса, создании противопожарной службы, туризме и промышленном производстве.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» подробно рассказывала о тезисах губернатора в конце 2021 года.