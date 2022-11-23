На трассе Тюмень – Омск остановили «Тойоту» с 4 килограммами наркотиков

Перевозчик направлялся из Ярославля в Иркутск Фото: Пресс-служба УМВД по Тюменской области

На 40-мкилометре трассы Тюмень Омск патрульные полицейские остановили «Тойоту Карину» с 30-летним мужчиной за рулём. Водитель занервничал, тогда полицейские решили осмотреть машину.

В присутствии понятых в багажнике под запасным колесом обнаружены свертки с кристаллическим веществом, аналогичный пакет находился и в салоне машины под водительским сиденьем. Изъятое направлено на экспертизу в ЭКЦ УМВД России по Тюменской области.

Мужчина признался, что работает оптовым курьером одного из магазинов теневой площадки сети Интернет. Крупную партию наркотиков он вёз из Ярославля в Иркутск, где должен был оборудовать тайник, а координаты передать через telegram.

В машине находилось более 4 килограммов наркотиков Фото: Пресс-служба УМВД по Тюменской области

Как установили сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков, преступной деятельностью ранее судимый житель Иркутска занимался на протяжении трех месяцев. Эта была его вторая поездка.

По результатам проведенной экспертизы установлено, что подозреваемый перевозил более четырех килограммов наркотиков, а это почти 14 тысяч разовых доз.

Перевозчика отправили в следственный изолятор.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала о двух закладчиках, которых задержали на трассе Тюмень – Нижневартовск.