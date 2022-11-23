Тюменец украл телефон у бывшей жены

В Тюменской области 37-летняя жительница Ишима пожаловалась в полицию на бывшего мужа. Мужчина украл её дорогостоящий телефон.

Подозреваемого задержал местный участковый. Он опросил 55-летнего жителя Тюмени и выяснил, что мужчина приехал в Ишим повидаться с детьми. В ходе этой встречи возник конфликт между бывшими супругами. Женщина решила зафиксировать их диалог на камеру, чем сильно разозлила бывшего мужа. Тогда он с применением насилия отобрал у нее телефон стоимостью 85 тысяч рублей и отказался его возвращать.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

Тюменца отпустили под обязательство о явке по первому требованию.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала о том, как тюменец получил ножевое ранение от нового мужчины бывшей супруги.