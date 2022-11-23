В Тюмени 22 ноября 2022 года резко похолодает до -21

В Тюмени резко похолодает

В Тюмени сегодня, 23 ноября, ожидается переменная облачность. День пройдёт преимущественно без осадков, местами будет изморозь, ветер северный, северо-западный, днём сменится на юго-восточный 2-7 м/с. Мороз будет усиливаться в течение всего дня. В ночь на 23 ноября температура воздуха опустится до -21…-26, при прояснении до -31, днем в Тюмени -16…-21, местами до -26. В Тобольске днём -22-24, в Ишиме -16-17, в Ялуторовске -13-15.

В Тюменской области объявлено штормовое предупреждение Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

23 ноября (10 ноября по старому стилю) по народному календарю день Родиона и Ераста.

По народным приметам в этот день нельзя отправляться в дальнюю дорогу, нельзя начинать новые дела. Нельзя брать в долг и давать в долг — не будет удачи в деньгах.

С наступлением темноты на Ераста рекомендовалось не выходить из дома. Если есть возможность не выходить целый день из дома, то лучше так и сделать.

Нельзя говорить с незнакомцами — могут сглазить. Нельзя ссориться с членами семьи — конфликт затянется на длительное время. Нельзя ходить в баню, особенно если солнце уже село — нечистая сила, которая озорует в этот день, может запарить до потери сознания или даже до смерти. Если нет возможности отказаться от бани, нужно взять с собой свои веники.

Были и приметы, связанные с предстоящей погодой.

Туман утром — к оттепели.

Увидели иней на деревьях — будет мороз.

Дождь — до 6 декабря зима будет малоснежной, со слякотью и грязью.

Иней вечером — будет сильный снегопад.

Вороны кричат и играют — предвещает потепление.

Гладкий лёд покрыл реки — скоро наступит настоящая зима.

Выпало много снега — зима предстоит мягкой.

Слякоть днём — к ненастной погоде, которая затянется надолго.

Воробьи раскричались — к потеплению.