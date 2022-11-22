Тюмень
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тюмень
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тюмень
-12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество22 ноября 2022 14:55

«Мне надоело быть диванным аналитиком»: тюменец рассказал, почему решил отправиться добровольцем в зону СВО

Житель Тюменец рассказал, почему решил стать добровольцем и участвовать в спецоперации
Марина Прохорова
Скриншот из видео

Скриншот из видео

Житель Тюмени, имя которого не разглашается, решил отправиться добровольцем в зону проведения спецоперации. Свое решение мужчина объяснил просто: «Мне надоело быть диванным аналитиком». Об этом сообщили в информационном центре правительства Тюменской области.

– Я всю жизнь проработал директором на руководящих должностях. Мне надоело смотреть, как наша страна воюет с НАТО. Их сил становится все больше и больше. А мы идем освобождать свои земли, - рассказал тюменец.

Также горожанин и другие военнослужащие отмечают хорошее качество снаряжения. В областном военном комиссариате каждый боец получил дополнительному обмундирование, включающее комплект одежды, аптечку и спальник.

Ранее Комсомольская правда - Тюмень рассказывала о том, что 21 ноября на ж/д вокзале проводили отряд военных инженеров. Они отправятся в зону проведения спецоперации.