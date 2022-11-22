В Тюменской области установили карантин из-за лептоспироза

В Тюменской области карантин из-за заболевания животных

На территории Армизонского района выявили очаг заболевания, которое поражает многие виды домашних животных.

В управлении ветеринарии Тюменской области сообщили о выявлении при проведении лабораторных исследований возбудителей лептоспироза.

Сейчас на территории района проводят мероприятия по ликвидации очага заболевания.

Лептоспироз – инфекционная, природно-очаговая, нетрансмиссивная болезнь многих видов животных, в том числе птиц, проявляющаяся кратковременной лихорадкой, гемо-глобинурией, желтушным окрашиванием и некрозами слизистых оболочек и кожи, атонией желудочно-кишечного тракта, абортами, маститами, рождением нежизнеспособного потомства, снижением продуктивности животных или протекающая бессимптомно.

Лептоспироз опасен для человека и для животных. Отметим, источниками лептоспироза, как правило, становятся крысы, мыши, коровы, собаки, свиньи, лошади. Смертность среди лошадей достигает 65 – 90%.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала о карантине по бешенству в Тобольском районе.