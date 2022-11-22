Тюменцы смогут отдыхать на побережье Баренцева моря Фото: Алексей КОСЕНЧУК

За последний год тюменцы стали чаще путешествовать по стране. Интерес вырос в том числе и к Мурманской области, куда с начала лета приехало больше путешественников. Появление нового кластера «Валла Тунтури» на побережье Баренцева моря вблизи губы Малая Волоковая и мыса Лисий поможет привлечь еще больше туристов из Тюменской области, уверены власти региона. Это будет место, где каждый сможет отдохнуть вдали от цивилизации и полюбоваться рассветами и закатами.

Решение о создании такого кластера было принято после оценки туристических потоков в регионе, составления портрета и выявления популярных локаций с помощью сервиса МегаФона «Цифровой туризм».

– Традиционно Мурманская область считается местом притяжения на карте российских горнолыжных курортов. Кроме того, мы сейчас активно развиваем арктический и горный туризм, спортивную рыбалку, пешие и велосипедные походы. По информации о местоположении точек притяжения можно понять, где необходимо построить новые отели, пункты проката снаряжения и общепита. Зная маршруты движения туристов, можно улучшить навигацию в районе, а также упорядочить посещение территории природных памятников и заповедников, – отметил Андрей Чибис, губернатор Мурманской области.

На начальном этапе изучить ежедневные миграционные потоки жителей из одного района в другой, составить картину потребностей города и программу оптимизации транспортной инфраструктуры помог сервис МегаФона «Аналитика городской среды».

По словам директора по развитию корпоративного бизнеса Натальи Талдыкиной, компания реализует подобные проекты с 2020 года, в портфеле оператора их уже несколько десятков.

– Возможности наших аналитических сервисов постоянно расширяются, и мы рады, что теперь наши решения успешно применяются в Мурманской области, помогая делать городскую среду удобной и доступной для всех, – отметила она.