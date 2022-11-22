В Тюмени появилась остановка «Улица Бориса Быстрых»

В Тюмени появилась новая остановка

Конечная остановка транспорта в жилом квартале «Зеленые Аллеи» рядом с аэропортом Рощино будет называться «Улица Бориса Быстрых». Об этом рассказали в МКУ «Тюменьгортранс».

Наименование присвоено в соответствии с порядком присвоения, изменения наименований автобусных остановок в границах города Тюмени, утвержденным приказом департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени от 31.10.2022 г. № 45-60-1306/22.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала о том, что после жалоб горожан в областном центре скорректировали время движения транспорта.