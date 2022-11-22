В Тюмени передали в суд дело о гибели молодой крановщицы АО «Мостострой-11»

Молодая крановщица погибла из-за нарушения техники безопасности

В Тюмени в суд передали уголовное дело в отношении начальника участка подъемных сооружений АО «Мостострой-11» Андрея Поздеева, обвиняемого в нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 216 УК РФ).

Вечером 26 июля 2022 года на производственной базе на улице Республики производились погрузочные работы бетонных конструкций. Во время работ опрокинулся козловой кран. В результате падения подъемной конструкции находившаяся в кабине 31-летняя женщина погибла.

Погибшая в Тюмени крановщица вела ТикТок с 40 тысячами подписчиков и была очень популярна в соцсети, где она показывала рабочие моменты.

Поздеев находится под подпиской о невыезде. Судебное заседание по делу будет назначено в ближайшее время.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» подробно писала об этом трагическом происшествии.