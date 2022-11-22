В Тюмени перед Новым годом подорожала колбаса

В Тюмени подорожала колбаса и другие продукты

Всего за одну неделю цены на вареную колбасу в Тюменской области выросли на 4%. Если цены и дальше будут идти вверх, это может ощутимо ударить по стоимости новогоднего стола, где колбаса – один из важнейших ингредиентов.

По данным портала«Ай-мониторинг», ощутимо выросли цены на картофель (6,1% за неделю), соль (3,1% за неделю) и лук (2,7% за неделю).

С начала года в Тюменской области сильнее всего из продуктов подорожали сахар (+27,4%), маргарин (+25,2%), печенье (+24,1%), рис (+18,3%), хлеб (+17,4%), замороженная рыба (+15,3%), говядина (+15%), молоко (+13,8%), подсолнечное масло (+12,6%) и полукопченая колбаса (+10,8%).

Самый высокий рост цен зарегистрирован на туалетное мыло (+37,3%) и легковые автомобили (+35,6%).

Ранее «Комсомольская правда» — Тюмень» писала о резком росте цен на жильё.