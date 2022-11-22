В Тюмени арестовали вымогателей, которые обматывали своих жертв цепями и подвешивали вниз головой

Четверо вымогателей издевались над своими дертвами Фото: Предоставлено "КП"

В Тюмени суд постановил заключить под стражу четверых мужчин, обвиняемых в вымогательстве. Центральный районный суд Тюмени избрал такую меру пресечения в отношении Дениса Б., 1998 года рождения, Карамали Д., 1993 года рождения, Мурафиса Г., 1991 года рождения, Рамина И., 1989 года рождения.

Они обвиняются в вымогательстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, в целях получения имущества в особо крупном размере (п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ).

Из судебных материалов следует, что 18 ноября 2022 года обвиняемые, находясь в убойном цехе одного из предприятий Ялуторовского района, требовали у двух мужчин 3 000 000 рублей.

Деньги обвиняемые требовали, применяя насилие. Своих жертв избивали, обмотав ноги цепью, подвешивали на кран-балку вниз головой, угрожали применением ножей, стреляли из оружия над головами и у ног потерпевших.

По постановлению суда обвиняемые будут содержаться под стражей до 19 января 2023 года.

«Комсомольская правда» – Тюмень» ранее писала о тюменцах, у которых новые знакомые вымогали 100 тысяч рублей.