Тюменец обещал пожаловаться Рамзану Кадырову на приставов, отобравших его автомобиль за долги

У тюменца за долги изъяли автомобиль Фото: Пресс-служба УФССП по Тюменской области

Житель Тюмени пожаловался на действия судебных приставов в соцсетях. По его словам, приставы не должны были забирать у него автомобиль, потому что он собирает вещи для мобилизованных тюменцев. Когда в 8 часов утра к нему приехали приставы, он открыл багажник автомобиля и показал находящееся там нательное бельё и тёплые вещи. Судебных приставов это не убедило, машину забрали на штрафстоянку, в связи с чем мужчина пообещал пожаловаться на их действия главе Чечни.

В службе судебных приставов дали комментарий по поводу сложившейся ситуации. Как выяснилось, в отделении судебных приставов Восточного административного округа на исполнении находится исполнительное производство в отношении мужчины, который купил в кредит автомобиль марки DFM AX7, 2017 года выпуска, но платить за него отказался.

Невыплаченной осталась сумма в размере 1 млн 314 тыс рублей. Есть решение суда об аресте данного залогового транспортного средства и передаче его на ответственное хранение представителю взыскателя. Судебный пристав выехал по адресу проживания должника и во дворе дома нашёл автомобиль, который является залогом кредита.

– Водитель собственником и должником себя не признал, документы предъявить отказался. По закону судебный пристав имеет право производить арест имущества в отсутствие должника, но с привлечением двоих понятых, что и было сделано. Мужчина, находившийся в автомобиле, стал сопротивляться процессу эвакуации, поэтому было принято решение вызвать полицейских. Только по прибытии сотрудников полиции гражданин открыл багажник, достал из него свои удочки и спокойно ушел. Автомобиль эвакуирован и помещен на штрафстоянку. В дальнейшем будет проведена его оценка и реализация на торгах, – пояснили в ФССП.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала о том, как у тюменца изъяли за долги «Бентли».