На Тюмень надвигаются аномальные морозы

В Тюмени будет аномально холодно

С 23 по 27 ноября в Тюменской области местами ожидается аномально холодная погода.

Средняя суточная температура воздуха на 10 и более градусов ниже климатической нормы. Объявлено штормовое предупреждение.

Минимальная температура воздуха ожидается в ночь с субботы на воскресенье – до минус 24 градусов.

Любопытно, что первые две недели ноября в Тюмени были аномально теплыми. Средняя суточная температура воздуха с 1 по 14 ноября была выше многолетних климатических норм на 4 – 6 градусов.

Самая низкая температура текущего месяца была зарегистрирована 18 ноября – столбик термометра показал минус 26 градусов.

В ноябре 2021 года минимальная температура воздуха была зарегистрирована 26 числа. Тогда столбик термометра опустился до минус 20,7 градуса.

Как ранее писала «Комсомольская правда» – Тюмень» 22 ноября температура воздуха днём в Тюмени опустится до минус 13 градусов.