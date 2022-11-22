В Тюменской области мужчина поджёг ограбленный дом

В Ишимском районе вор поджёг дом Фото: Пресс-служба УМВД по Тюменской области

В селе Десятова Ишимского района 42-летний безработный рецидивист попытался сжечь дом, который только что ограбил. После жалобы 54-летней хозяйки дома в полицию найти грабителя-поджигателя не составило труда: ранее мужчина был судим за кражу, грабеж и изнасилование и находился на особом счету у районной полиции.

Рецидивиста задержали. Он в поджоге признался и рассказал, что таким образом хотел скрыть следы ограбления. В вечернее время он выставил оконное стекло в доме, залез внутрь, надеясь найти что-то ценное, но в этом ему не повезло. Единственное, что мужчина обнаружил, – пневматическое ружье в сенях дома. Стоимость этого ружья – около пяти тысяч рублей. Однако злоумышленник решил, что на самом деле это дорогостоящее охотничье ружьё.

Сумма ущерба - 400 тысяч рублей Фото: Пресс-служба УМВД по Тюменской области

Чтобы скрыть следы преступления, мужчина решил устроить пожар: затопил печь, набросал на нее тряпок и сбежал.

Сумма ущерба в результате возгорания составила 400 тысяч рублей. Пневматическое ружье изъято и будет возвращено законной владелице. Однако вернуть дому прежний вид так же просто не получится.

Ничего ценного грабитель не смог найти Фото: Пресс-служба УМВД по Тюменской области

Возбуждены два уголовных дела. По ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенного путем поджога» мужчине грозит до 5 лет лишения свободы, а максимальное наказание по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража» – 6 лет лишения свободы.

Рецидивист находится под стражей.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала о мужчине, который пытался украсть акушерский набор у бригады скорой помощи.