На трассе Тюмень – Нижняя Тавда в лобовом столкновении с автобусом погиб водитель «Лады»

Под Тюменью в лоб столкнулись легковушка и автобус Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

Около 8 часов утра под Тюменью столкнулись «Лада» 15-й модели и автобус маршрута № 505 «Тюмень – Нижняя Тавда».

По предварительным данным, 57-летний водитель «Лады» на 13-м километре Велижанского тракта выехал на встречную полосу и протаранил автобус.

Водитель "Лады" погиб Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В результате ДТП водитель легкового автомобиля погиб на месте. Водитель и 20 пассажиров, находившихся в автобусе, не пострадали.

Движение частично ограничено, на месте ДТП работают сотрудники полиции. Обстоятельства происшествия выясняются.

Водитель и пассажиры автобуса не пострадали. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

Это уже вторая смертельная авария под Тюменью, произошедшая 22 ноября. Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала о том, что у села Онохино под колесами внедорожника погиб пешеход.