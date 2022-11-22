На трассе под Тюменью внедорожник насмерть сбил пешехода

Под Тюменью погиб пешеход
Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области
Ранним утром 22 ноября на 33-м километре дороги Богандинский – Червишево – Чаплык под колеса автомобиля «Киа Спортэйдж» попал пешеход.
Инцидент произошел в седьмом часу утра. По предварительным данным, 64- летний пешеход, житель села Онохино, перебегал через проезжую часть перед движущимся автобусом. 49-летний водитель автомобиля «КИА Спортейдж» обгонявший автобус, не заметил пешехода и сбил его.
Мужчина перебегал дорогу по пути на работу
Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области
От полученных травм пешеход скончался на месте происшествия. По предварительным данным, мужчина шел на птицефабрику на работу.
Мужчина погиб по пути на работу
Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области
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