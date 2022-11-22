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НовостиПроисшествия22 ноября 2022 5:28

На трассе под Тюменью внедорожник насмерть сбил пешехода

Сельчанин перебегал дорогу у села Онохино
Иван Литвинов
Под Тюменью погиб пешеход

Под Тюменью погиб пешеход

Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

Ранним утром 22 ноября на 33-м километре дороги Богандинский – Червишево – Чаплык под колеса автомобиля «Киа Спортэйдж» попал пешеход.

Инцидент произошел в седьмом часу утра. По предварительным данным, 64- летний пешеход, житель села Онохино, перебегал через проезжую часть перед движущимся автобусом. 49-летний водитель автомобиля «КИА Спортейдж» обгонявший автобус, не заметил пешехода и сбил его.

Мужчина перебегал дорогу по пути на работу

Мужчина перебегал дорогу по пути на работу

Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

От полученных травм пешеход скончался на месте происшествия. По предварительным данным, мужчина шел на птицефабрику на работу.

Мужчина погиб по пути на работу

Мужчина погиб по пути на работу

Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала о смертельной аварии на трассе Тюмень – Ишим.