Тюменец едва не убил жену, обвинившую его в неверности

В Тюмени мужчина угрожал убить жену

Жительница Тюмени пожаловалась на мужа, который угрожал её убить. Причиной для угроз стала ссора на почве ревности.

Вечером между супругами произошла ссора, в ходе которой женщина обвинила мужа в неверности и предъявила ему доказательства этого.

Супруги сильно поругались, и тогда мужчина несколько раз ударил супругу рукой по голове, а затем схватил нож и начал угрожать убийством. Опасаясь за свою жизнь, потерпевшая обратилась в полицию.

Теперь обвиненному женой в неверности 38-летнему мужчине грозит ещё и судимость. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 119 Уголовного кодекса Российской Федерации «Угроза убийством». Максимальное наказание – 2 года лишения свободы.

Мужчину отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» рассказывала о мужчине, который на глазах у прохожих разгромил автомобиль жены.