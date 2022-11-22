В Тюмени 22 ноября в разное время будут отключены 5 светофоров

В Тюмени 22 ноября отключат 5 светофоров

В Тюмени утром 22 ноября отключат 5 светофоров. Как сообщили в МКУ «Тюменьгортранс», все отключения будут связаны с работами на электросетях.

По плану все светофоры отключат утром. А работать они начнут только вечером.

Светофорный объект: ул. Тополиная - ул. Чекистов. Будет отключен с 9.00 до 17.00.

Светофоры отключат в связи с ремонтными работаии

Светофорный объект: ул. Т. Чаркова - ул. Кубасова. Будет отключен с 9.00 до 18.00.

Светофоры отключат в связи с ремонтом электрооборудования.

Светофорный объект: ул. Щербакова - ул. Велижанская. Будет отключен с 9.00 до 19.00.

Светофоры не будут работать в течение дня

Светофорный объект: ул. Щербакова - ул. Безымянная. Также не будет работать с 9.00 до 19.00.

На улице Щербакова отключат сразу несколько светофоров

Светофорный объект: ул. Интернациональная - ул. Новая отключат раньше других. Он не будет работать с 8.00 до 12.00.