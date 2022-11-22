В Тюмени 22 ноября в разное время будут отключены 5 светофоров

В Тюмени 22 ноября отключат 5 светофоров
В Тюмени утром 22 ноября отключат 5 светофоров. Как сообщили в МКУ «Тюменьгортранс», все отключения будут связаны с работами на электросетях.
По плану все светофоры отключат утром. А работать они начнут только вечером.
Светофоры отключат в связи с ремонтными работаии
Светофоры отключат в связи с ремонтом электрооборудования.
Светофоры не будут работать в течение дня
На улице Щербакова отключат сразу несколько светофоров
Светофор на улице Интернациональной не будет работать до 12.00