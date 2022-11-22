В Тюмени 22 ноября 2022 года похолодает до -13 градусов

22 ноября 2022 года в Тюмени похолодает до -13 Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

В Тюмени сегодня, 22 ноября, ожидается переменная облачность, местами небольшой снег, ветер северо-западный 7-12 м/с, днём местами порывы до 16 м/с, температура ночью -9-14, при прояснениях до -20, днём -7-12, местами до -19. К вечеру температура воздуха в большинстве районов области продолжит опускаться.

В некоторых районах области похолодает до -19 градусов Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

По народному календарю 22 ноября (9 ноября по старому стилю) Матрёнин день. На день Матрёны зима вступает в свои права и наступают морозы.

Приметы: Если деревья покроет иней — будут морозы, а если туман — то придёт оттепель.

Про Матрёнин день существует несколько поговорок.

Зима-то не сама на ноги встаёт, а её Матрёна ставит,

Каков иней на деревьях, таков и цвет на хлебе.