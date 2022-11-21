На трассе Тюмень – Нижневартовск задержали двоих закладчиков с крупной партией наркотиков

Двое мужчин перевозили наркотики в автомобиле Фото: Пресс-служба УМВД по Тюменской области

На 23-м километре Велижанского тракта полицейские остановили автомобиль «Мицубиси». Водитель и пассажир выскочили из машины и пытались убежать от полицейских в лес, чтобы спрятаться. Но были задержаны.

В Тюменской области задержали жителей Нижневартовска Фото: Пресс-служба УМВД по Тюменской области

В ходе досмотра в присутствии понятых в салоне машины автоинспекторы обнаружили сумку, в которой находились два полимерных пакета с порошкообразным веществом. Изъятое направлено на экспертизу. Задержанные, 1992 и 1993 годов рождения, доставлены в дежурную часть отдела полиции села Нижняя Тавда.

Оказалось, что молодые люди приехали в Тюмень из Нижневартовска для того, чтобы забрать из тайника крупную партию наркотиков. Запрещенные препараты подельники планировали разложить на территории Ханты-Мансийского автономного округа.

Задержанным грозит до 15 лет лишения свободы Фото: Пресс-служба УМВД по Тюменской области

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч .4 ст. 228.1 «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств».

Максимальное наказание – до 15 лет лишения свободы. Подозреваемые задержаны. Расследование продолжается.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала о том, что молодые парень и девушка пытались перебросить на территорию колонии № 4 наркотики, спрятанные в картофеле.