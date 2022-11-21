В Тюменской области мужчина обокрал работодателя после ссоры с женой

В Тюменской области мужчина угнал мотоцкил Фото: Предоставлено "КП"

В Тюменском районе 36-летний мужчина угнал мотоцикл работодателя и присвоил себе его инструменты. В дежурную часть Тюменского района с заявлением о краже обратился 40-летний житель Тюмени. Он заявил, что с его участка у деревни Янтык похищены сварочный аппарат, болгарка, мотоцикл и циркулярная пила. Сумма ущерба составила 88 тысяч рублей.

Основным подозреваемым стал 36-летний ранее неоднократно судимый житель Заводоуковска, который работал у тюменца разнорабочим и присматривал за участком в отсутствии работодателя.

В день происшествия гражданин поругался с супругой и решил покинуть рабочее место. Он завел мотоцикл потерпевшего, стоявший на участке, сложил инструменты в коляску, доехал на нем до ближайшей деревни и продал всё местным жителям.

Часть похищенного изъяли и вернули владельцу.

По данному факту следственным отделом МО МВД России «Тюменский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».

Максимальное наказание по данной статье – 5 лет лишения свободы.

Подозреваемого арестовали, теперь его ждёт суд.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала о тюменце, который ограбил интим-магазин.